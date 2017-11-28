Генсек Ради Європи відкинув пропозицію розділити внесок РФ між усіма членами - Кулеба

Вівторок, 28 листопада 2017, 12:50

Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд відкинув пропозицію розділити між усіма членами внесок РФ до бюджету організації, щоб зупинити процес безумовного повернення росіян у ПАРЄ.

Про це Кулеба заявив у коментарі "5 каналу".

"Генеральний секретар став виразником тієї групи, яка підтримує та працює над поверненням Російської Федерації до ПАРЄ. Я можу сказати, що повернення планувалося ще на січень 2017 року, але тоді Україна успішно разом з партнерами заблокувала ці процеси. І зараз ми теж докладаємо зусиль, щоб цей сценарій не був реалізований. Хоча сьогодні ми граємо проти набагато сильніших сил, ніж у 2016 році", - сказав він.

Кулеба заперечив інформацію про те, що Україна нібито пропонувала заплатити частку, яку платить Росія в організацію, аби зупинити процес повернення росіян.

"Пропозиція була в тому, щоб держави-члени Ради Європи, хто скільки може, збільшили свої внески до бюджету Ради Європи, щоб компенсувати дефіцит, який виник у зв'язку з несплатою Росії 22 мільйонів євро. Тобто це не катастрофічна сума, і якщо її розділити на всі держави, для яких принципи і ефективність Ради Європи важливі, то її можна було б закрити. Але цей підхід виявився категорично неприйнятним для генерального секретаря Ради Європи, який заперечив таку можливість", - повідомив постійний представник України в Раді Європи.

За його словами, попри потужний тиск повернути росіян в ПАРЄ, не всі у Раді Європи погоджуються на це, "оскільки для свого повернення Росія вдалася до прямого фінансового та політичного шантажу".

"Зараз фундаментальне питання - встоїть Рада Європи чи підпорядкує себе інтересам Російської Федерації?" - додав Кулеба.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

Як відомо, влітку РФ припинила платежі в бюджет РЄ, чим поставила під загрозу роботу Ради Європи. У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Про ситуацію з шантажем з боку РФ детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".