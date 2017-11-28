Молдова депортує двох російських журналістів

Вівторок, 28 листопада 2017, 15:33

В аеропорту Кишинева затримали двох російських журналістів, яких буде депортовано з Молдови.

Про це у коментарі російському агентству ТАСС повідомила у вівторок глава прес-служби прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі.

Оглядача телеканалу "Звезда" російського Міноборони Олексія Самолетова і продюсера ВДТРК Марину Сафронову затримали під час проходження паспортного контролю в аеропорту молдовської столиці

"Цим громадянам РФ було відмовлено у в'їзді в Молдову, тому наступним рейсом вони будуть відправлені в Москву", - сказала Новіцкі.

За її словами, причина цього рішення полягає в тому, що журналісти не змогли пояснити мету поїздки.

"Вони заявили, що прибули з приватним візитом, але не змогли підтвердити свої наміри", - зазначила представник поліції.