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КНДР провела новий запуск балістичної ракети – ЗМІ

Вівторок, 28 листопада 2017, 20:50
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Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на Генштаб Південної Кореї.

Як зазначається, запуск відбувся у східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Військові поки не визначили, якого типу ракета була запущена.

Зараз військові Південної Кореї уточнюють інформацію щодо запуску разом з колегами зі США.

Як повідомлялося, напередодні японське інформаційне агентство Kyodo повідомило, що японський уряд насторожений після того, як було виявлено радіосигнали, які свідчать про те, що запуск може відбутися через кілька днів.

В той самий час, інформаційне агентство Південної Кореї Yonhap з посиланням на джерело уряду Південної Кореї також повідомило, що чиновники з розвідки США, Південної Кореї та Японії нещодавно виявили ознаки щодо можливого запуску ракети та перебувають у стані готовності.

Нагадаємо, у вересні цього року Північна Корея провела черговий запуск ракети, яка пролетіла в напрямку північного японського острова Хоккайдо і впала в Тихий океан.

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