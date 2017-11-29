Brexit: у Європарламенті заявили про недостатній прогрес у переговорах

Середа, 29 листопада 2017, 18:28

Під час переговорів щодо виходу Британії з ЄС було досягнуто значного прогресу, проте він все ще є недостатнім.

Про це йдеться у листі євродепутатів головному переговірнику від ЄС Мішелю Барньє.

У ЄП нагадали, що захист прав громадян ЄС був у центрі переговорів з самого їх початку.

"Ми чітко усвідомлюємо, що з початку переговорів був досягнутий прогрес від системи, яка грунтується винятково на імміграційному законодавстві Великобританії до системи, яка відображає збереження прав ЄС" - йдеться у листі.

"Незважаючи на це, залишаються значні проблеми, які піднімають питання про те, чи є достатнім досягнутий прогрес" - додали євродепутати.

В окремих питаннях, які стосуються юрисдикції Суду ЄС, євро депутати відзначили навіть певний регрес.

Крім того, в Європарламенті наголосили на необхідності збереження дії мирної угоди, якою було припинено конфлікт в Північній Ірландії, і застерегли від посилення кордону між Ірландіями.

Як повідомлялося, головний переговірник ЄС щодо виходу Британії з блоку спростував повідомлення британських ЗМІ про досягнення домовленостей з Лондоном щодо так званого рахунку за Brexit.