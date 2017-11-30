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У Польщі пройшли навчання «Борсук-17» з протидії при захопленні території країни

Четвер, 30 листопада 2017, 08:19
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На полігоні біля місцевості Свєнтошув на південному сході Польщі закінчилися найбільші останнім часом військові навчання, що відбувалися під криптонімом "Борсук-17".

Про це повідомляє Polskie Radio.

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич заявив, що ці навчання дуже важливі, позаяк військові вправлялися у здійсненні контратаки, що є необхідним маневром у ситуації загрози і захоплення частини польської території ворогом.

У вишколах взяли участь приблизно три тисячі солдатів – з 11-ї Любуської бронетанкової кавалерійської дивізії та підрозділи американської 2-ї Танкової бригади бойової групи, що дислокується в Жаґані. У вишколах використано також 600 транспортних засобів.

На полігоні вперше можна було побачити самохідну артилерійську установку з гарматою-гаубицею "Краб" і самохідний міномет "Рак".

Маневри "Борсук-17" тривали від понеділка.

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