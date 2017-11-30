Журналістів Russia Today позбавили акредитації при Конгресі США

Четвер, 30 листопада 2017, 09:01

Журналістів російського каналу Russia Today позбавили акредитації при Конгресі США.

Про це повідомляє The Voice of America.

Таке рішення було прийнято Комітетом, який керує доступом журналістів до Конгресу, після того, як RT було зареєстровано на території США в якості іноземного агента згідно з Законом про реєстрацію іноземних агентів.

Закон застосовується до людей чи компаній, що поширюють інформацію в США від імені іноземних урядів, політичних партій та інших "іноземних керівників".

Посол РФ в США Анатолій Антонов заявив, що позбавлення кореспондентів RT акредитації при Конгресі США - недружній крок Вашингтона, що підриває двосторонні відносини та який свідчить про те, що наявність статусу іноагента заважає роботі ЗМІ, передає ТАСС.

Як відомо, нещодавно президент Росії Володимир Путін підписав закон про статус іноземного агента для ЗМІ у відповідь на "утиски" російських RT та Sputnik в США.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звернулося до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Як відомо, в оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб ішлося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названий телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля". У документі вказано, що RT America "позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом".