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В історичних питаннях Польща чекає на кроки від України – Ващиковський

Неділя, 05 листопада 2017, 10:07
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Польща вже дуже давно виступила з власними ініціативами для співпраці з Україною, тепер чекає на кроки з боку Києва.

Про це під час візиту до Львова заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє "Польське радіо".

"Польща вже дуже давно запропонувала різні канали співпраці, від форуму польсько-української співпраці, від форуму польсько-української співпраці, пропозиції президента Анджея Дуди з минулого року створити процес примирення на прикладі хоча б процесу Яд Вашем, що був реалізований в Ізраїлі.

Чекаємо лише на відповідь, на бажання співпраці української сторони", – сказав Ващиковський.

За його словами, відкритий до співпраці польський Інститут національної пам’яті, який хоче проводити роботи з  пошуків останків польських жертв періоду Другої світової війни.

"Якщо (...) крім декларацій, крім заяв МЗС будуть також конкретні кроки співпраці з Польщею, то ми, звісно, будемо відкритими", – запевнив глава польської дипломатії.

Ващиковський також прокоментував заяву МЗС України, у якій українське дипломатичне відомство виступило із запевненням, що в Україні немає антипольських настроїв.

"Заява МЗС України про те, що серед українців немає антипольських настроїв, дуже нас тішить, але в історичних питаннях ми чекаємо конкретних змістовних кроків", – сказав Ващиковський.

Він також додав, що Польща помічає приязне суспільство в Україні. "Проте також помічає різного роду інциденти, помічаємо окремих осіб, які поводяться не дуже приязно", – відзначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

У відповідь українське МЗС заявило, що в Україні немає антипольських настроїв, а більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі.

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