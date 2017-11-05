У Країні Басків тисячі людей вимагали звільнити лідерів Каталонії

Неділя, 05 листопада 2017, 10:37

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Тисячі людей в автономному іспанському регіоні Країна Басків у суботу взяли участь у марші на підтримку арештованих лідерів Каталонії.

Про це повідомляє El Mundo.

Попри сильний дощ тисячі людей відгукнулися на заклик руху за незалежність підтримати каталонських сепаратистів і вийшли на вулиці у Більбао.

Ставлення Мадрида до Каталонії демонстранти назвали репресивним і попередили, що така авторитарна поведінка може мати наслідки не тільки для Каталонії, але і для Країни Басків, яка "теж може стати об’єктом агресії".

Вони закликали Мадрид звільнити арештованих каталонських екс-урядовців та не застосовувати статтю 155 іспанської Конституції, яка обмежує самоуправління Каталонії. Однією з вимог було дотримання права на самовизначення.

Це вже втретє з 1 жовтня, тобто з часу проведення референдуму у Каталонії, у Країні Басків масово мітингують на підтримку повсталого регіону.