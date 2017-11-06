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Вибори губернатора Сицилії: лідирує політик, якого підтримує партія Берлусконі

Понеділок, 06 листопада 2017, 08:00
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На виборах нового губернатора Сицилії, які називають "генеральною репетицією" перед загальними парламентськими виборами в Італії наступного року, лідирує політик, якого підтримує партія екс-прем’єра Італії Сильвіо Берлусконі.

Про це повідомляє Reuters.

Кандидат право центристів Нелло Музумечі, якого підтримує партія "Вперед, Італія" Берлусконі, за даними екзит-полів набрав від 35 до 39% голосів.

На другому місці кандидат популістського євроскептичного руху "П’ять зірок" Джанкарло Канчеллері, який набрав від 22 до 37%.

Кандидат лівоцентристів, які керували островом з 2012 року, Фабріціо Мікарі набирає 20%.

Перемога Музумечі відновить традиційний політичний порядок на острові після чотирьох років правління лівоцентристської адміністрації.

Берлусконі, якого вважали "політично мертвим" після серії скандалів та операції на серці, сподівається з перемогою на Сицилії повернути собі лідерство у національній гонці.

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