Знайти
АКТУАЛЬНО

Юнкер не бачить в діях Іспанії порушення верховенства права

Глава МЗС Польщі радитиме президенту скасувати візит в Україну

Спецпредставник США: РФ має два варіанти дій на Донбасі - кіпрської опції не дано

Боснійські серби встановили пам’ятник Чуркіну

Польща: Україна довірила історичний діалог особі з антипольськими настроями

ЄС планує значні зміни на енергоринку, щоб контролювати "Північний потік-2"

В Польщі визначили кандидатів на заміну глави МЗС Ващиковського






Міністр юстиції Німеччини закликав ЄС закрити податкові лазівки

Вівторок, 07 листопада 2017, 08:25
Версія для друку Коментарі

Міністр юстиції Німеччини закликав ухвалити єдині прозорі податкові правила в ЄС, а міністерство фінансів ФРН просить ЗМІ надати дані щодо "Райських документів".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Мааса, лише таким чином ЄС може домогтись збільшення довіри до справедливого оподаткування, і публікація "Райських документів" лише засвідчила, наскільки необхідним є створення уніфікованих прозорих податкових правил.

"Великі підприємства повинні надавати більш прозору інформацію про те, де і скільки податків вони сплачують", - зазначив Маас.

За його словами, нині можливі ситуації, за яких певні інтернет-гіганти в Європі отримують мільярдні прибутки, сплачуючи при цьому мінімальні податки. "Ми повинні закрити податкові лазівки в межах ЄС", - закликав німецький міністр.

Крім того, у цей же день речник міністерства фінансів ФРН закликав німецькі засоби масової інформації, які також оприлюднили "Райські документи", надати відповідну інформацію податковим органам. "Це б дуже допомогло", - наголосив представник мінфіну. Дані "Райських документів" виявили, що провідну роль в одній з офшорних компаній відігравав екс-канцлер Німеччини Ґергард Шредер.

Нагадаємо, витік фінансових документів, що дістав назву Paradise Papers ("Райські папери"), включає 13,4 млн документів, що здебільшого належать одній провідній компанії у офшорних фінансах.

Знахідки, оприлюднені у неділю, складають лише маленьку частину того, що ще розкриється упродовж тижня. Викриття стосуватимуться податків і фінансових оборудок сотень людей і компаній, чиї імена згадуються у отриманих документах.

Багато історій зосереджені на тому, як політики, транснаціональні корпорації, знаменитості і багатії використовують складні системи трастів, фондів і "компаній-одноденок", щоб захистити свої гроші від податківців чи сховати власні справи за завісою таємниці.

У звіті Paradise Papers, що був опублікований Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ), йдеться, що британська королева Єлизавета II інвестувала 10 млн фунтів ($13 млн) в офшори.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:10
Екс-радник Трампа зізнався у зустрічі з віце-прем'єром РФ
09:53
Юнкер не бачить в діях Іспанії порушення верховенства права
09:27
Ващиковський: Київ не має використовувати агресію РФ як виправдання у відносинах з Польщею
09:08
У Кабулі бойовики напали на приватну телекомпанію, є загиблі
08:49
США проведуть перші за 10 років навчання трьох авіаносних груп у Тихому океані
08:25
Міністр юстиції Німеччини закликав ЄС закрити податкові лазівки
08:13
фото
У Берліні запустили україномовний туристичний маршрут
08:04
Глава МЗС Польщі радитиме президенту скасувати візит в Україну
07:49
Меркель: попередні консультації щодо коаліції мають завершитись 16 листопада
21:02
Фото
У Лондоні заборонять авто на найжвавішій торговельній вулиці міста
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Марина Воротнюк, для Європейської правди

Реванш фашистів, що не відбувся: як словацькі вибори стали важливими для всієї Європи

Вибори виявились невдалими для всіх трьох членів владної коаліції – Smer, Словацької національної партії та партії угорської меншини Most-Hid. Але найголовніше – провал неофашистської "Народної партії – наша Словаччина", чий минулорічний успіх став шоком для країни.

Олена Бабакова, для Європейської правди, з Варшави

Хто очолить МЗС Польщі та чому лунають жорсткі заяви щодо України

У Варшаві кажуть про зміни в уряді. Міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський є одним із перших кандидатів на виліт. Short-list кандидатів на цю посаду вже складений, тож варто з’ясувати, як ставляться до України головні претенденти на крісло в МЗС Польщі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  