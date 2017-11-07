Міністр юстиції Німеччини закликав ЄС закрити податкові лазівки

Вівторок, 07 листопада 2017, 08:25

Міністр юстиції Німеччини закликав ухвалити єдині прозорі податкові правила в ЄС, а міністерство фінансів ФРН просить ЗМІ надати дані щодо "Райських документів".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Мааса, лише таким чином ЄС може домогтись збільшення довіри до справедливого оподаткування, і публікація "Райських документів" лише засвідчила, наскільки необхідним є створення уніфікованих прозорих податкових правил.

"Великі підприємства повинні надавати більш прозору інформацію про те, де і скільки податків вони сплачують", - зазначив Маас.

За його словами, нині можливі ситуації, за яких певні інтернет-гіганти в Європі отримують мільярдні прибутки, сплачуючи при цьому мінімальні податки. "Ми повинні закрити податкові лазівки в межах ЄС", - закликав німецький міністр.

Крім того, у цей же день речник міністерства фінансів ФРН закликав німецькі засоби масової інформації, які також оприлюднили "Райські документи", надати відповідну інформацію податковим органам. "Це б дуже допомогло", - наголосив представник мінфіну. Дані "Райських документів" виявили, що провідну роль в одній з офшорних компаній відігравав екс-канцлер Німеччини Ґергард Шредер.

Нагадаємо, витік фінансових документів, що дістав назву Paradise Papers ("Райські папери"), включає 13,4 млн документів, що здебільшого належать одній провідній компанії у офшорних фінансах.

Знахідки, оприлюднені у неділю, складають лише маленьку частину того, що ще розкриється упродовж тижня. Викриття стосуватимуться податків і фінансових оборудок сотень людей і компаній, чиї імена згадуються у отриманих документах.

Багато історій зосереджені на тому, як політики, транснаціональні корпорації, знаменитості і багатії використовують складні системи трастів, фондів і "компаній-одноденок", щоб захистити свої гроші від податківців чи сховати власні справи за завісою таємниці.

У звіті Paradise Papers, що був опублікований Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ), йдеться, що британська королева Єлизавета II інвестувала 10 млн фунтів ($13 млн) в офшори.