У Кабулі бойовики напали на приватну телекомпанію, є загиблі

Вівторок, 07 листопада 2017, 09:08

Бойовики напали на приватну телевізійну станцію Shamshad TV в столиці Афганістану Кабулі.

Про це повідомляє Reuters.

Працівник телецентру, який був свідком нападу, повідомив, що озброєні чоловіки спочатку здійснили вибух, а потім увійшли до будівлі.

Афганський чиновник повідомив, що один із зловмисників був убитий охоронцями.

За даними BBC, очевидці події розповіли, що бойовики під час штурму телестанції вбили деяких співробітників телеканалу.

Нагадаємо, 31 жовтня сім людей загинули внаслідок вибуху у дипломатичному кварталі Кабула, де розташовані іноземні посольства та будівлі уряду Афганістану.

Відповідальність за вибух взяло терористичне угруповання "Ісламська держава".