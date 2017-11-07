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Глава МЗС Литви: здатність України засвоювати фіндопомогу донорів кульгає

Вівторок, 07 листопада 2017, 17:36
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Україна зараз отримує фінансову допомогу від багатьох донорів та фінустанов, однак ці фінансові потоки необхідно використовувати набагато ефективніше і прозоріше.

Про це заявив у інтерв’ю Delfi глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус, коментуючи представлений напередодні у литовському парламенті Європейський план допомоги Україні, відомий як "план Маршалла".

Підготовлений Литвою план розрахований на перспективу до 10 років (з 2018 року) і передбачає до 50 млрд євро інвестицій протягом цього періоду в зростання економіки України.

Однак Лінкявічюс зазначив, що не став би робити акцент на сумі, оскільки це "прогнозована цифра", і "починати потрібно не з цього".

"Україна і зараз отримує певну допомогу по національних каналах, від різних донорів та фінансових установ. Заради об'єктивності заради слід сказати, що здатність абсорбувати ці кошти, освоїти їх кульгає. Так що навіть наявні ресурси варто було б використовувати раціональніше.

Якщо говорити відкрито, то варто додати, що незважаючи на прогрес, в Україні все ще є елементи корупції, бюрократії. Іншими словами, всі фінансові потоки, які потрапляють в Україну, потрібно використовувати набагато ефективніше і прозоріше. І це повинні робити українські відомства", - наголосив Лінкявічус.

За словами міністра, адміністративні можливості України - це основний момент у цьому питанні.  І хоча всі установи, участь яких передбачено в плані допомоги (Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Міжнародний валютний фонд), мають в Україні досвід надання коштів та контролю над їх використанням, усе це фрагментарно і не систематизовано.

"Наша мета - об'єднати національні зусилля, зусилля донорів і потоки, і, що найголовніше, зміцнити адміністративні можливості по освоєнню цих коштів. Щоб Україна в якості одного з варіантів створила Агентство з управління проектами, в роботі якого брали б участь і міжнародні представники.

Це необхідно для більшої довіри до України в справі освоєння коштів, щоб донори не уникали виділення кошти через сумніви у прозорості їх використання ", - підкреслив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, план допомоги Україні, ініційований литовськими політиками, був представлений сьогодні, 6 листопада, в Сеймі послам країн-учасниць Програми Східного партнерства.

Детальніше про "План Маршалла для України" читайте у інтерв’ю: "Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік".

Та у статті "ЄвроПравди": "Комісар Ган проти плану Маршалла: ідея про масштабну допомогу Україні втрачає підтримку".

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