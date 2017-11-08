Трамп застеріг КНДР: не випробовуйте нас

Середа, 08 листопада 2017, 08:52

Президент США Дональд Трамп зробив пряме і персональне попередження лідеру КНДР Кім Чен Ину щодо ескалації відносин з США.

Про це повідомляє CNN.

"Зброя, яку ви маєте, не робить вас безпечнішими, вона піддає ваш режим серйозній небезпеці. Кожен крок, який ви робите на цьому темному шляху, збільшує небезпеку", - заявив Трамп під час зустрічі в Національних зборах Південної Кореї в Сеулі.

"Північна Корея - це не рай, який передбачив ваш дід. Це пекло, яке ніхто не заслуговує" – додав він звертаючись до Кім Чен Ина.

Президент США закликав всі країни об'єднатися для блокади КНДР.

"Я сподіваюся, що я говорю не лише від імені наших країн (США та Південної Кореї), але від імені усіх цивілізованих країн, коли я повідомляю Північній Кореї: не недооцінюйте нас. Не випробовуйте нас", — сказав Трамп.

Як відомо, Трамп зараз перебуває у 12-денному турне азійськими країнами.