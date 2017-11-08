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Сепаратистські партії Каталонії не змогли домовитися про єдиний список на виборах

Середа, 08 листопада 2017, 09:29
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Каталонські сепаратистські партії у вівторок не змогли домовитися щодо єдиного списку на дострокових виборах 21 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

У партій, які виступають за незалежність Каталонії, був час до півночі, щоб зареєструвати коаліцію для участі у виборах, однак дві основні політичні сили, які останні два роки керували регіоном, не змогли домовитися.

Хоча вони все ще можуть дійти згоди після голосування, політичні аналітики кажуть, що відсутність угоди про спільну кампанію також може спричинити боротьбу за лідерство у верхівці.

Це тому, що правоцентристська PdeCat (Каталонська Демократична партія) відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, як очікується, буде випереджена Лівою республіканською партією (ERC) колишнього регіонального віце-президента Оріола Жункераса.

Жункерас в даний час знаходиться під вартою в очікуванні потенційного судового розгляду за звинуваченням в заколоті, повстанні та зловживанні державними коштами. Пучдемон, проти якого висунуті ті ж самі звинувачення, в даний час перебуває в Брюсселі, однак вже заявив про намір брати участь у виборах з-за кордону.

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