Угорщина перейшла до блокування відносин України з НАТО – віце-прем’єр

Середа, 08 листопада 2017, 13:14

Будапешт підтверджує свої погрози щодо блокування ініціатив України в НАТО, але Україна сподівається вирішити цю проблему за підтримки інших членів Альянсу.

Про це заявила під час візиту до штаб-квартири НАТО віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Україна стурбована ультимативною поведінкою Угорщини, яку вона виставляє через незадоволення мовною статтею закону про освіту. Всі наші спроби вести діалог розбиваються о неготовність до діалогу угорської сторони", - заявила вона.

За її словами, Будапешт, користуючись тим, що у НАТО діє принцип консенсусу, "по суті, блокує ефективний розвиток (і виконання) тих речей, які були наперед заплановані між Україною і НАТО".

Климпуш-Цинцадзе визнала, що терміновий візит до штаб-квартири Альянсу міністра освіти та науки Лілії Гриневич був викликаний саме цією проблемою.

Віце-прем’єр стверджує, що українська сторона має підтримку з боку секретаріату Альянсу. З іншими членами НАТО, які початково висловлювали стурбованість через мовну норму, розпочався діалог, і лише Угорщина обрала шлях блокування. "В штаб-квартирі це сприймається як неприйнятна поведінка, і Альянс сам зацікавлений у тому, щоби це питання було вирішене", - стверджує вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує, що під час дискусії всередині НАТО Будапешт переконають відмовитися від блокади. "В НАТО є досвід вирішення складних внутрішніх конфліктів, між державами-членами НАТО. Тому я сподіваюся, що буде достатньо бажання і волі країн-членів НАТО, які можуть розмовляти з Угорщиною з позиції резону", - заявила вона.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто раніше заявив, що Угорщина наклала вето на скликання грудневого засідання комісії Україна-НАТО через український освітній закон.