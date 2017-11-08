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Українсько-сербський конфлікт: Белград терміново викликає посла з Києва

Середа, 08 листопада 2017, 21:12
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Глава МЗС Сербії Івіца Дачич викликав для консультацій сербського посла в Україні Раде Булатовича.

Про це повідомляє сайт сербського МЗС.

Міністр планує обговорити з послом актуальні питання відносин з Україною та "подальші заходи", пов’язані з ними.

У сербському МЗС підкреслюють, що Сербія неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності Україні, що також підтвердилось під час головування Сербії в ОБСЄ.

"Сербія вжила ряд конкретних кроків щодо переслідування сербських громадян, що воюють за кордоном, включаючи Україну, чим продемонструвала прихильність до своїх міжнародно-правових зобов’язань", - зазначили в МЗС Сербії.

Разом з тим міністр Дачич заявив, що Сербії добре відомо, що українські найманці брали участь у злочинах, скоєних хорватськими силами проти сербського народу в Хорватії, "які Україна, на відміну від Сербії, ніколи не засуджувала".

У міністерстві запевняють, що Сербія як і раніше прихильна до встановлення хороших відносин з Україною на принципах взаємної поваги.

Нагадаємо, рівно тиждень тому видання Balkan Insight опублікувало доволі жорстке інтерв’ю посла України в Сербії Олександра Александровича, у якому він заявив, що Росія використовує Сербію для дестабілізації Західних Балкан, ця країна є інструментом для знищення Європи.

Вже наступного дня МЗС Сербії пригрозило оголосити дипломата персоною нон грата, а проросійська опозиція закликала негайно вислати його з країни.

Ще за день українське МЗС викликало посла до Києва для консультацій, а у вівторок, 7 листопада, ці консультації нарешті відбулися.

Детальніше про дипломатичний скандал читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Посла ніхто не покарає: як діятиме МЗС на хвилі українсько-сербського скандалу".

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