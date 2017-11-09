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Європарламент голосуватиме за поглиблення зв’язків ЄС з Україною, Грузією та Молдовою

Четвер, 09 листопада 2017, 09:25
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Європарламент пропонує нові шляхи для поглиблення відносин ЄС з Україною, Грузією та Молдовою напередодні саміту Східного партнерства 24 листопада у Брюсселі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Зазначається, що Україна, Грузія та Молдова проводять складну роботу задля поглиблення зв’язків з ЄС незважаючи на сильний опір Росії.

Новий звіт Європарламенту закликає ще більше поглибити цю співпрацю та знайти нові способи підтримки країн на східних кордонах ЄС.

Звіт вже був схвалений Комітетом з питань закордонних справ, його обговорення у ЄП відбудеться 14 листопада, голосування - 15 листопада.

 Основна увага приділяється у документі Україні, Грузії та Молдові, трьом країнам, які останнім часом досягли значного прогресу у співпраці з ЄС, як зазначають у ЄП.

Очолює список рекомендацій ЄП створення цільового фонду для України, Грузії та Молдови. "Цільовий фонд є інструментом розвитку швидкого і гнучкого реагування ЄС на кризові та посткризові ситуації. Він об'єднав би ресурси від державних та приватних донорів для інвестицій у проекти, спрямовані на поліпшення соціально-економічних структур" - йдеться у повідомленні.

 Євродепутати також рекомендують збільшити підтримку економічних реформ та модернізацію поточного партнерства як спосіб заохотити прогрес у реформах країн-партнерів. Це оновлення могло б забезпечити доступ до, наприклад, митного або енергетичного союзу ЄС.

"Створення моделі "Східного партнерства +"для асоційованих країн з можливістю майбутнього членства в митному, енергетичному та цифровому союзі є надзвичайно важливим" – сказала один з авторів доповіді ЄП Лайма Андрікіне.

Документ також закликає держави-члени ЄС до спільних дій з метою тиску на Росію, а також дає їм рекомендацію, сприяти врегулюванню конфліктів Росії з сусідами.

У документі також міститься заклик до інших інституцій ЄС "підтвердити, що угоди про асоціацію з Грузією, Молдовою і Україною не є кінцевою метою їх відносин з ЄС; в черговий раз визнати європейські прагнення цих країн.

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