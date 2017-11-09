Ващиковський: ми ніколи не згодимося на знак рівності між УПА і Армією Крайовою

Четвер, 09 листопада 2017, 11:39

Польща ніколи не погодиться поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє портал Interia.pl.

За його словами, його останній візит до Львова показав багато невирішених проблем і відсутність волі їх вирішувати.

"Ми ніколи не погодимося поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою, а це ми часом чуємо від окремих українських співрозмовників" - сказав Ващиковський.

Він визнав, що під час воєн трапляються різні речі.

"Однак з боку Армії Крайової не було політики знищення населення на території, де точилася війна з окупантом. З боку УПА така політика була, і це задокументовані факти" - заявив міністр.

Він наголосив, що Україна потребує адвоката на міжнародній арені, і Польща може лишитися таким адвокатом. Однак, Ващиковський повторив свою тезу про те, що російська агресія не може бути виправданням, щоб уникнути проблем і проведення реформ.

"Ми ще терплячі, але інші європейські країни, як от Угорщина і Румунія вже починають діяти проти інтересів України, наприклад у грудні не буде комісії Україна-НАТО, зате буде подібна зустріч з Грузією" - сказав польський дипломат.

"Ми хочемо, щоб українці усвідомили, що у них можуть бути реальні проблеми, створені не обов’язково Польщею. Але Польща може допомогти їх вирішити. Подивимося, як вони на це зреагують" - заявив він.