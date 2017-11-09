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Климпуш-Цинцадзе: Вето Угорщини не вплине на співпрацю Києва з НАТО

Четвер, 09 листопада 2017, 15:35
Версія для друку Коментарі

Віце-прем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що ветування Угорщиною засідання комісії Україна - НАТО в грудні не означає припинення співпраці Києва з Альянсом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це ні в якому разі не означає припинення або призупинення співпраці України з НАТО. Ми повинні розуміти, що так, була така позиція висловлена ​​окремим міністром, який представляє Угорщину, і якщо не відбувається зараз найближчим часом чергового засідання Комісії на рівні міністрів, то це не означає, що майбутні засідання також не відбудуться", - сказала вона в коментарі в четвер.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що це є "неприємною ситуацією", коли питання, питання по суті, двосторонніх відносин і питання, які взагалі не стосуються порядку денного співпраці України з НАТО, "намагаються винести на багатосторонній формат і перешкоджати проведенню зустрічі на високому рівні".

"Абсолютно всі наші програми взаємодії, всі наші програми співпраці, всі проекти, трастові фонди, все партнерські програми, які ми маємо, вони ні в якому разі не страждають від цієї позиції або від цієї заяви", - підкреслила віце-прем'єр.

Відповідаючи на питання про реакцію офіційного Києва на позицію угорської сторони, Климпуш-Цинцадзе зазначила, що проводиться велика і серйозна робота в різних форматах.

"Ми намагаємося інформувати як угорській стороні, так і всі інші країни-партнери про деталі нашого закону про освіту, і саме тому разом з міністром освіти ми проводили в Брюсселі зустріч з послами країн ЄС ... Ця робота буде далі продовжуватися, і ми розуміємо, що немає бажання ні у кого з країн-членів або країн-партнерів реально загострювати це питання і будь-яким чином проектувати його на відносини між Україною з Альянсом, або між Україною з ЄС ", - поінформувала віце-прем'єр.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявила, що Угорщина перейшла до блокування відносин України з НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Угорщини Іштван Шимічко підтвердив, що вимогою угорської сторони для подальшого розвитку відносин між Україною та НАТО є зміна мовної норми закону про освіту.

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