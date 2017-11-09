Глава МЗС Британії: ми не можемо здаватися в питанні Криму, який РФ просто забрала

Четвер, 09 листопада 2017, 16:23

Глава МЗС Британії Борис Джонсон закликав не послабляти тиск на Москву, але водночас працювати над пошуком врегулювання ситуації в Україні.

Про це глава він заявив в ефірі американського телеканалу Fox News під час візиту до Вашингтона.

"Проблема України - дуже складна. Але нам не можна здаватися стосовно того, що вони (Російська Федерація – Ред.) зробили в Криму. Це була суверенна територія європейської держави. І Росія забрала її. Нам треба стояти на своїх принципах. Я знаю, що люди тут, у Вашингтоні, також у це вірять", - заявив Джонсон.

Британський дипломат зауважив, що заохочувати Росію надто рано і слід зберігати тиск на Москву.

"Нам треба зберігати тиск на Росію з цього питання, але водночас необхідно працювати над пошуком рішення в Україні і призвести до завершення тієї ситуації, яка зараз відбувається на Донбасі", - додав він.