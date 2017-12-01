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Климпуш-Цинцадзе: Без незалежної України не буде незалежної Польщі

П'ятниця, 01 грудня 2017, 08:13
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Польським політикам слід пам'ятати, що без незалежної України не буде незалежної Польщі.

Про таке в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу" зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "УНІАН".

"Не хочеться бути банальною, але десь, напевно, Пілсудського треба згадувати стосовно того, що без незалежної України незалежної Польщі таки не буде. І для обох країн наша сила, міць, становлення, територіальна цілісність, суверенітет, спроможність – вони є принциповими для того, щоби ми далі могли рухатися впевнено заради наших громадян", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Тому хочу розглядати це (ускладнення польсько-українських взаємовідноcин – Ред.), як тимчасові труднощі, які очевидно не додають оптимізму, але разом з тим примушують певним чином креативно підходити до того, як діяти далі", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у президента Польщі заявили, що деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше.

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