Пропозиції Британії по Brexit мають бути прийнятні для Ірландії – Туск

П'ятниця, 01 грудня 2017, 20:19

ЄС відкине вимоги Британії щодо угоди про Brexit, якщо Ірландія не буде задоволена тим, як вирішене питання кордону.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у Дубліні, повідомляє The Independent.

"Я скажу дуже чітко. Якщо пропозиція Британії буде неприйнятна для Ірландії, вона буде неприйнятна і для ЄС" - заявив він.

"Я розумію, що подібна логіка важко зрозуміла для окремих британських політиків, однак вона випливає з того факту, що Ірландія є членом ЄС, а Британія виходить" - додав Туск.

У свою чергу, прем’єр Ірландії Лео Варадкар заявив, що найкращим варіантом було б уникнути "жорсткого кордону" в Ірландії після Brexit.

Раніше в уряді Британії заявили, що остаточного рішення щодо майбутнього ірландського кордону не буде, поки Велика Британія та ЄС не досягли торговельної угоди.