Ліга арабських держав закликала США скасувати рішення щодо Єрусалиму

Неділя, 10 грудня 2017, 10:29

Глави МЗС арабських держав закликали США скасувати рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Ліга арабських держав назвала рішення президента США Дональда Трампа "порушенням міжнародного права".

"Це рішення немає юридичної сили… воно поглиблює суперечності, розпалює обурення і загрожує ще більшим насильством і хаосом для регіону" - йдеться у рішенні міністрів.

Арабські держави наголосили, що будуть домагатися прийняття резолюції Радбезу ООН з запереченням кроку США.

Раніше міністр закордонних справ Лівану Джебран Басіль закликав арабські країни ввести економічні санкції проти США через рішення Вашингтона по Єрусалиму.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.