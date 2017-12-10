КНДР розкритикувала Трампа за "безвідповідальне рішення" щодо Єрусалиму

Неділя, 10 грудня 2017, 11:09

Північна Корея розкритикувала рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Про це заявили в МЗС КНДР, повідомляє агентство Yonhap.

"Рішення президента США Трампа визнати Кудс (арабська назва Єрусалима – ред) столицею Ізраїлю та перенесення туди посольства США заслуговує глобального засудження, оскільки воно є відкритим відкиданням і образою для міжнародної законності та одностайної волі міжнародної спільноти", - заявили в МЗС КНДР.

Пхеньян зазначає, що рішення США не дивує, в раховуючи, що Трамп встиг зробити раніше.

"Це рішення Сполучених Штатів не дивує, оскільки було прийняте старим дурнем, який кричав про "повне знищенн " суверенної держави на священному форумі ООН. США повинні нести повну відповідальність за всі наслідки напруженості та нестабільності, які будуть мати місце в регіоні Близького Сходу, внаслідок цього безвідповідального рішення" – заявили в КНДР.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.