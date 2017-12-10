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Сепаратистські партії Каталонії можуть втратити більшість у парламенті – опитування

Неділя, 10 грудня 2017, 17:50
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В результаті дострокових виборів у Каталонії партії, які виступають за незалежність регіону від Іспанії, можуть в тратити більшість у парламенті.

Такими є результати опитування GAD3 для газети La Vanguardia.

Так, три партії, які виступають за незалежність Каталонії, разом претендують на 66-67 місць у регіональному парламенті і таким чином набирають на 3 процентних пункти менше ніж на виборах 2015 року.

Разом з тим партії, які підтримують єдність Іспанії, також не набирають більшості. Перед ними разом з тим відкривається можливість блокування з меншими партіями, зокрема, з каталонським крилом партії Podemos.

Опитування проводилося з 4 по 7 грудня.

Регіональні вибори у Каталонії заплановані на 21 грудня.

Соціологи прогнозують на них досить високу явку – на рівні 82%.

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