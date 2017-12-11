Знайти
АКТУАЛЬНО

Півроку безвізу з ЄС: 355 тисяч українців скористалися спрощеною системою

У Румунії 10 тисяч людей вийшли на антиурядові протести

Підрив автобуса біля Львова: Варшава заявила про "черговий антипольський інцидент"

Снігопади у Британії спричинили хаос на дорогах, заблокували роботу аеропортів

У Ващиковського заявили: існування України не є умовою існування вільної Польщі

У Німеччині хутір продали на аукціоні за 140 тисяч євро

У Греції чоловік загинув після падіння з Олімпу






Півроку безвізу з ЄС: 355 тисяч українців скористалися спрощеною системою

Понеділок, 11 грудня 2017, 09:51
Версія для друку Коментарі

За півроку з початку дії безвізового режиму з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби України оформили 355 тисяч громадян України, які скористалися перевагами спрощеної системи.

Про це повідомляє сайт ДПСУ.

За офіційними даними, понад 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч українців подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску.

В рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше українці прямували через кордон з Польщею та Румунією – майже 90 тисяч та 65 тисяч осіб відповідно.

У ДПСУ зазначили, що у перші місяці дії безвізу спостерігався певний ажіотаж - в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. Наразі спостерігається зменшення кількості подорожуючих у безвізовому порядку. У листопаді цей показник становив 32,5 тисячі осіб.

Водночас загальна кількість поїздок громадян України до європейських країн за три літніх місяці 2017 року зросла на 10% порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

У ДПСУ повідомили, що 157 пунктів пропуску оснащено сучасним біометричним обладнанням, у тому числі 97 пунктів пропуску для контролю за відбитками пальців. Створена прикордонним відомством система біометричного контролю функціонує в усіх авіаційних, міжнародних і міждержавних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Крім того, в рамках безвізу українські прикордонники отримали доступ до баз даних Інтерполу в 126 міжнародних і міждержавних пунктах пропуску. Це дало змогу з початку року виявити майже 2 тисячі розшукуваних осіб, 657 паспортних документів та 198 викрадених транспортних засобів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:19
Японія, США та Південна Корея проводять спільні навчання на морі
10:59
У Парижі страйкуватимуть машиністи приміської залізниці
10:54
Армія Сирії за підтримки російських авіаударів почала наступ у провінції Ідліб
10:30
Сепаратисти виграли другий тур виборів на Корсиці
10:21
фото
У Франції вдалося зняти з мілини пором з 300 людьми на борту
10:05
РФ не збирається виходити з Ради Європи – спікер Ради Федерації
09:51
Півроку безвізу з ЄС: 355 тисяч українців скористалися спрощеною системою
09:48
У Польщі призначать новий уряд: очікується зміна глави МЗС – ЗМІ
09:36
Консерватори Меркель відкинули ідею Шульца про "Сполучені Штати Європи"
09:18
В ЄС затвердять 17 проектів в рамках нової програми у сфері оборони
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Венеціанська комісія

Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа

Сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість є законною і навіть похвальною метою держави. Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами... Венеціанська комісія вітає те, що українська влада готова використовувати можливості закону...

Юрій Панченко, Європейська правда

"Добра зміна" з людським обличчям: що відомо про майбутнього прем'єра Польщі

Робота Моравецького в уряді вважається успішною, а опитування засвідчили, що його кандидатуру вважають оптимальною для посади прем’єра 12% поляків. З іншого боку, Моравецький явно виглядає чужим у керівній партії, а головне – є новачком у політиці.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  