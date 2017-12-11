Півроку безвізу з ЄС: 355 тисяч українців скористалися спрощеною системою

Понеділок, 11 грудня 2017, 09:51

За півроку з початку дії безвізового режиму з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби України оформили 355 тисяч громадян України, які скористалися перевагами спрощеної системи.

Про це повідомляє сайт ДПСУ.

За офіційними даними, понад 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч українців подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску.

В рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше українці прямували через кордон з Польщею та Румунією – майже 90 тисяч та 65 тисяч осіб відповідно.

У ДПСУ зазначили, що у перші місяці дії безвізу спостерігався певний ажіотаж - в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. Наразі спостерігається зменшення кількості подорожуючих у безвізовому порядку. У листопаді цей показник становив 32,5 тисячі осіб.

Водночас загальна кількість поїздок громадян України до європейських країн за три літніх місяці 2017 року зросла на 10% порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

У ДПСУ повідомили, що 157 пунктів пропуску оснащено сучасним біометричним обладнанням, у тому числі 97 пунктів пропуску для контролю за відбитками пальців. Створена прикордонним відомством система біометричного контролю функціонує в усіх авіаційних, міжнародних і міждержавних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Крім того, в рамках безвізу українські прикордонники отримали доступ до баз даних Інтерполу в 126 міжнародних і міждержавних пунктах пропуску. Це дало змогу з початку року виявити майже 2 тисячі розшукуваних осіб, 657 паспортних документів та 198 викрадених транспортних засобів.