Єврокомісія критикує Туска через пропозицію скасувати квоти на мігрантів

Середа, 13 грудня 2017, 08:49

Європейська комісія назвала "неприйнятними" плани президента Європейської ради Дональда Туска відмовитися від обов'язкових квот для країн ЄС на переселення шукачів притулку.

Про це повідомляє EUobserver.

Туск у своєму зверненні напередодні саміту лідерів ЄС заявив, що обов'язкові квоти, запропоновані Єврокомісією в рамках реформи системи надання притулку "виявилися неефективними" і створили суперечки серед країни ЄС.

Єврокомісар з питань міграції Дмітріс Аврамопулос заявив, що заява Туска є антиєвропейською.

"Ця заява заперечує, ігнорує всю роботу, яку ми зробили протягом останніх трьох років", - сказав Аврамопулос. Він зазначив, що документ Туска також підриває "одну з головних опор європейського проекту - принцип солідарності".

Подібні відверті заяви з Брюсселя лунають не часто, особливо за кілька днів до саміту ЄС.

У жовтні Туск робив аналогічні заяви, сказавши, що обов'язкові квоти "не мають майбутнього", з огляду на чіткий спротив країн "Вишеградської групи" - Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила направити до Суду ЄС скарги проти Чехії, Угорщини та Польщі за невиконання цими країнами юридичних зобов'язань щодо переміщення мігрантів.

Угорщина взагалі не бере участі в схемі переміщення з самого початку, Польща не переселила жодного мігранта з грудня 2015 року, Чехія не бере участі у схемі з серпня 2016 року і не брала на себе нових зобов'язань більше року.