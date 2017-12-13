У Меджлісі застерігають ПАРЄ від повернення делегації РФ до асамблеї

Середа, 13 грудня 2017, 09:06

Меджліс кримськотатарського народу підготував звернення до керівників і членів Парламентської асамблеї Ради Європи, в якому закликав не допустити повернення делегації Росії до складу асамблеї.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у Facebook.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у середу проведе в Страсбурзі низку зустрічей, на яких викладе позицію Меджлісу в питанні про можливе відновлення повноважень делегації Росії в ПАРЄ.

"Якщо Росія беззастережно повернеться в ПАРЄ, Асамблея і її члени будуть нести відповідальність спільно з Москвою за подальші викрадення людей, арешти, ув’язнення в тюрми і тортури в Криму, які використовуються для придушення інакомислення і свободи", - йдеться у тексті звернення до керівництва ПАРЄ.

Офіційне звернення Меджлісу кримськотатарського народу також буде направлено на адресу президента ПАРЄ, депутатів-членів ПАРЄ і генерального секретаря Ради Європи.

Нагадаємо, у Росії заявили, що її делегація в 2018 році не повернеться в Парламентську асамблею Європи.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

Про ситуацію з шантажем з боку РФ детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".