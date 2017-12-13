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Клімкін: тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади

Середа, 13 грудня 2017, 19:07
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Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що включення України до списку країн, в які дозволено поставки автоматичної стрілецької зброї, знімає усі перешкоди для отримання зброї з Канади.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади. Дякую прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо, дорогій Христі Фріланд (главі МЗС Канади – Ред.) та міністрові оборони Харджиту Саджану за дружню і солідарну позицію щодо України!", - написав Клімкін.

Як повідомлялось, Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

Президент Порошенко вважає, що цим рішенням Канада відкрила шлях до посиленої оборонної допомоги Україні.

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