Середа, 13 грудня 2017, 19:07

Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що включення України до списку країн, в які дозволено поставки автоматичної стрілецької зброї, знімає усі перешкоди для отримання зброї з Канади.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади. Дякую прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо, дорогій Христі Фріланд (главі МЗС Канади – Ред.) та міністрові оборони Харджиту Саджану за дружню і солідарну позицію щодо України!", - написав Клімкін.

Тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади. Дякую Прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо, дорогій Христі Фріланд та міністрові оборони Харджиту Саджану за дружню і солідарну позицію щодо України! pic.twitter.com/M327enX0iE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 грудня 2017 р.

Як повідомлялось, Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

Президент Порошенко вважає, що цим рішенням Канада відкрила шлях до посиленої оборонної допомоги Україні.