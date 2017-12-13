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У Facebook повідомили, скільки витратила Росія на рекламу про Brexit

Середа, 13 грудня 2017, 19:11
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Російські оперативники розмістили три реклами на Facebook напередодні британського референдуму про членство в ЄС, витративши всього 97 центів, щоб підняти питання міграції.

Про це заявили у компанії Facebook, передає Reuters.

Як відомо, британський парламентський комітет звернувся до компанії Facebook із запитом щодо інформації про діяльність пов’язаних з РФ проплачених облікових записів.

Facebook вже направив свої висновки комісії, яка вивчає, яким чином агітація соцмережах впливає на політику у Британії, в тому числі діяльність, що фінансується з-за кордону.

У компанії заявили, що досліджували наявність профілів або сторінок, пов'язаних із прокремлівською організацією "Internet Research Agency" (IRA), які б проплачували рекламу у період референдуму.

Як відомо, IRA - російська організація, в якій, на думку дослідників, працюють сотні людей для просування прокремлівського контенту в соціальних медіа.

"Ми визначили, що ці облікові записи, пов'язані з IRA, витратили невелику суму грошей (0,97 долара США) на рекламні оголошення для британської аудиторії за цей час", - заявили у компанії.

Повідомляється, що ця сума була витрачена на три реклами, кожна з яких також була направлена на американську аудиторію та стосується питань міграції, а не референдуму про вихід з ЄС.

Нагадаємо, у Facebook раніше повідомили, що тіньова російська компанія, так звана "ферма тролів", які відомі своєю прокремлівською пропагандою, скуповувала та поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США.

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