Швеція відновлює військову присутність на острові Готланд у Балтійському морі

Середа, 13 грудня 2017, 20:00

Швеція вперше після Другої світової війни створює нове військове формування - підрозділ з 350 солдат, який базуватиметься на острові Готланд у Балтійському морі.

Про це повідомляє Associated Press.

Шведський уряд в середу повідомив, що постійний підрозділ буде розгорнуто у 2018 році в Вісбю - головному місті стратегічно важливого острова.

Міністр оборони Швеції Петер Хульквіст повідомив, що рішення було прийнято в зв'язку з "погіршенням ситуації у сфері безпеки" в регіоні Балтійського моря, де Росія збільшила військові операції після анексії Криму в 2014 році та початку конфлікту на Донбасі.

Хульквіст заявляє, що цей крок означає відновлення військової присутності Швеції на острові, який популярний серед туристів.

На острові Готланд із населенням у 58 тисяч осіб вперше піхотний полк було розміщено у 1886 році. Гарнізон був розформований в 2005 році.