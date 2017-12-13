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Посол України закликав Канаду переглянути візову політику

Середа, 13 грудня 2017, 20:28
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Прийшов час для Канади переглянути свою візову політику стосовно країн Східної Європи, які не є членами ЄС.

Таку думку під час конференції "Перегляд політики щодо Східної Європи: приклад Молдови, Грузії та України", що пройшла у парламенті Канади, висловив посол України в цій країні Андрій Шевченко, повідомляє "Укрінформ".

"Три наші країни насолоджуються безвізовим режимом із ЄС, і я дуже вдячний Євросоюзу за розуміння того, наскільки важливим це є для трансформування наших суспільств. Ми віримо, що прийшов час і Канаді переглянути свою візову політику стосовно України, Молдови та Грузії", - сказав Шевченко.

Він висловив переконання, що країни Східної Європи вже вносять значний позитивний вклад у розвиток світу і здатні робити ще більше. "Ми знаємо, що зможемо докластися до покращення торгівлі, освіти, культури та розвитку людського капіталу", - наголосив посол.

Як повідомлялось раніше, постійний комітет з національної оборони Канади рекомендує уряду Канади "оголосити план з надання дозволу українцям без віз приїжджати в Канаду".

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