Бельгійський суд офіційно закрив справу про екстрадицію Пучдемона

Четвер, 14 грудня 2017, 13:31

Суд у Бельгії оголосив про офіційне закриття справи екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох колишній міністрів.

Про це повідомляє RTBF.

Відповідне оголошення суд зробив після того як іспанський суд відкликав європейський ордер на арешт Пучдемона і його соратників.

За даними іспанських ЗМІ, засідання бельгійського суду тривало п’ять хвилин і каталонські політики на ньому присутні не були.

Раніше Іспанія вимагала екстрадиції Пучдемона і його міністрів за звинуваченням у заколоті, непокорі уряду і розкраданні державних коштів. За цими звинуваченнями політикам загрожує до 30 років позбавлення волі.

Як відомо, Пучдемон та колишні міністри його уряду перебувають у Брюсселі.

Він заявив, що повернеться до Іспанії, якщо переможе на дострокових виборах, які відбудуться в регіоні 21 грудня.