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У Франції поїзд врізався у шкільний автобус: четверо загиблих

Четвер, 14 грудня 2017, 19:01
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У Франції поїзд врізався у шкільний автобус на переїзді у департаменті Східні Піренеї. В результаті аварії загинули щонайменше четверо людей.

Про це повідомляє Le Figaro.

В результаті аварії також є кілька постраждалих, але точна кількість поки невідома. В той же час, поліція поки офіційно підтвердила загибель тільки однієї людини.

 

У поїзді перебували 25 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Чиновники також повідомили, що переїзд був обладнаний всіма необхідними знаками та сигналізацією.

На даний момент відомо, що автобус перевозив учнів з коледжу міста Міяс, а також двох муніципалітетів.

За словами свідків, після зіткнення автобус розірвало на дві частини. Причини аварії поки невідомі.

На місці аварії вже перебувають рятувальники, постраждалих вертольотами відправляють до найближчих лікарень.

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