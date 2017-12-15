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20 країн-членів Ради Європи виступили проти спроб повернути РФ у ПАРЄ

П'ятниця, 15 грудня 2017, 11:58
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Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від 20 держав членів Ради Європи підписали жорстку декларацію, в якій закликали припинити спроби повернути Росію у ПАРЄ.

Про це глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар’єв написав на своїй сторінці у Facebook, додаючи також текст декларації.

"Будь-яка спроба відновити права Росії в Асамблеї без виконання нею резолюцій, прийнятих у відповідь на російську агресію в Україні, похитне інституційний авторитет ПАРЄ. Вона спричинить ефект доміно" - йдеться у декларації "На захист цінностей Ради Європи і її авторитету".

Делегати 20 держав ПАРЄ наголосили, що політичні і фінансові міркування не можуть підміняти принцип верховенства права.

"Ми закликаємо всіх членів асамблеї зробити все можливе, щоб зупинити цей сценарій, зберегти авторитет ПАРЄ і захистити наші спільні цінності" - йдеться у декларації.

Документ підписали представники Данії, Естонії, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембурга, Мальти, Молдови, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великобританії, України та Словаччини.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

Про ситуацію з шантажем з боку РФ  детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".

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