Німеччина та Франція у березні представлять пропозиції із реформи єврозони

П'ятниця, 15 грудня 2017, 17:42

Німеччина і Франція запропонують спільне бачення реформи єврозони до березня.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє AFP.

У другий день саміту керівники 27 країн ЄС без Великої Британії обговорювали бачення майбутнього єдиної валюти після Brexit.

Реформу єврозони та підвищення її стійкості до економічних потрясінь запропонував президент Франції Еммануель Макрон, якого підтримує президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"Ми знайдемо спільну позицію, бо це необхідно для Європи", - сказала Меркель.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала дорожню карту для поглиблення економічного та валютного союзу, в тому числі конкретні кроки, які необхідно вжити протягом наступних 18 місяців.

Пропонується, зокрема, створення Європейського валютного фонду, посади міністра фінансів ЄС та більш узгодженої фінансової політики з державами-членами ЄС.

Очікується, що конкретні рішень будуть прийняті на наступному саміті у червні 2018 року.