В аеропорту Амстердама поліція поранила чоловіка, який погрожував ножем

В амстердамському аеропорту "Схіпхол" співробітники поліції застосували вогнепальну зброю проти чоловіка, який погрожував їм ножем.
Про це повідомляє NOS.
Поліцейські поранили підозрюваного та затримали його. Обставини інциденту поки невідомі.
Поліція у Twitter повідомила, що підозрюваного вже вивезли з території аеропорту і небезпеки немає.
|пасажирів евакуювали з терміналу
Повідомляється, що частину терміналу аеропорту евакуювали, також з міркувань безпеки поки не зупиняються поїзди на станції в аеропорту.
Сайт AD.nl із посиланням на очевидців повідомляє, що поліцейські здійснили кілька пострілів. У соцмережах поширюється відео, на яокму видно, як медики вивозять пораненого.
#schiphol eerste beelden incident op schiphol. Man met mes neergeschoten door Marechaussee 2 pic.twitter.com/HYwiHkTwy9— mlohnen (@mlohnen) 15 грудня 2017 р.
Також повідомляється, що інцидент ніяк не вплинув повітряне сполучення аеропорту.