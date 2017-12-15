В аеропорту Амстердама поліція поранила чоловіка, який погрожував ножем

П'ятниця, 15 грудня 2017, 18:23

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В амстердамському аеропорту "Схіпхол" співробітники поліції застосували вогнепальну зброю проти чоловіка, який погрожував їм ножем.

Про це повідомляє NOS.

Поліцейські поранили підозрюваного та затримали його. Обставини інциденту поки невідомі.

Поліція у Twitter повідомила, що підозрюваного вже вивезли з території аеропорту і небезпеки немає.

пасажирів евакуювали з терміналу

Повідомляється, що частину терміналу аеропорту евакуювали, також з міркувань безпеки поки не зупиняються поїзди на станції в аеропорту.

Сайт AD.nl із посиланням на очевидців повідомляє, що поліцейські здійснили кілька пострілів. У соцмережах поширюється відео, на яокму видно, як медики вивозять пораненого.

#schiphol eerste beelden incident op schiphol. Man met mes neergeschoten door Marechaussee 2 pic.twitter.com/HYwiHkTwy9 — mlohnen (@mlohnen) 15 грудня 2017 р.

Також повідомляється, що інцидент ніяк не вплинув повітряне сполучення аеропорту.