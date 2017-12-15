Франція закликала РФ вплинути на бойовиків для припинення вогню на Донбасі

П'ятниця, 15 грудня 2017, 20:26

Франція засуджує обстріли, які в ніч на 13 грудня у Попасній (Луганська область) піддали небезпеці життя п’ятьох спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про це було заявлено сьогодні на брифінгу в Міністерстві закордонних та європейських справ Франції, повідомляє посольство Франції в Україні.

"Ми вельми стурбовані відновленням інтенсивності боїв на сході Україні, що з початку грудня спричинило загибель 17 осіб, а 37 отримали поранення", - йдеться у заяві.

В МЗС зазначили, що Франція разом з Німеччиною повністю мобілізовані у Нормандському форматі, працюючи над врегулюванням конфлікту.

"Ми закликаємо всі сторони повернутися до режиму припинення вогню на період різдвяних свят під час наступного засідання Тристоронньої контактної групи, яке буде проходити у Мінську 20 грудня. Ми, зокрема, закликаємо Росію використати свій вплив на сепаратистів для забезпечення повного дотримання припинення огню", - йдеться у заяві.