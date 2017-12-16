Сенат Польщі прийняв скандальні закони про судову реформу

Субота, 16 грудня 2017, 12:54

Сенат Польщі (верхня палата парламенту) прийняв без поправок два скандальні закони про зміни в судовій системі країни - про Верховний суд і Національну раду судочинства.

Про це повідомляє TVN24.

За закон про Національну раду судочинства проголосували 60 сенаторів, 26 - проти, один утримався. за закон про Верховний суд проголосували 58 сенаторів, 26 були проти, а троє сенаторів утрималися.

Під час голосування у сесійні залі лунали крики "ганьба!" від опозиції. "Це фатальний, неконституційний акт", - заявляв перед голосуванням один з опозиційних депутатів Богдан Борусевич, який підкреслив, що спікер не повинен ставити його на голосування.

За його словами, закон дозволяє правлячій партії контролювати суди. Він також зазначив, що сенатори проголосували на кілька хвилин раніше.

Раніше цього тижня законопроекти затвердив Сейм Польщі (нижня палата), тепер їх має підписати президент Анджей Дуда, який і був автором цих документів.

У понеділок днепутати також схвалили законопроект, який змінює нагляд за магістратами (суддями) та змінює визначення діяльності прокурора, щоб виключити слово "незалежне".

Нагадаємо, наступного тижня Єврокомісія розпочне процедуру проти Польщі, яка може призвести до позбавлення права голосу Польщі у Європейському Союзі.

Процедуру Єврокомісія запустить у середу відповідно до 7 статті договору ЄС, згідно з якою усі країни-члени Європейського Союзу повинні поважати загальні цінності євроспільноти, включно з верховенством права.

Читайте також: Останні дні старої Польщі: як скандальна судова реформа штовхає країну далі від ЄС