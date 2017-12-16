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В уряді Австрії ультраправі отримають посади глав МВС, МЗС та Міноборони

Субота, 16 грудня 2017, 16:01
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Ультраправа Партія свободи (FPO) отримає контроль над міністерствами закордонних справ, внутрішніх справ та оборони в рамках коаліційної угоди, досягнутої з консервативною Народною партією.

Про це повідомляє Kurier.

Голова FPO Герберт Кікль стане міністром внутрішніх справ, Маріо Кунасек буде керувати Міністерством оборони, а експерт з міжнародного права Карін Кнейсс, яка хоч і не є членом FPO, але стане міністром закордонних справ за квотою партії. Загалом партія отримає шість міністерських портфелів.

Партія Себастьяна Курца, який стане наступним канцлером Австрії, отримає сім міністерських посад, включаючи міністерства фінансів, юстиції та сільського господарства.

Президент Австрії Александр Ван дер Белен вже провів переговори з новими членами уряду у суботу і має намір знову зустрітися з ними в неділю. Очікується, що новий уряд прийме присягу 18 грудня.

"Себастьян Курц та Хайнц-Крістіан Штрахе запевнили мене, що Австрія є і залишиться сильною країною в самому серці Європи та хоче грати активну роль у формуванні майбутнього ЄС", - сказав Ван дер Белен після зустрічі з лідерами обох партій.

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