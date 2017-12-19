Сенат Румунії проголосував за скандальну судову реформу

Вівторок, 19 грудня 2017, 17:05

Верхня палата парламенту Румунії проголосувала за поправки в системі правосуддя, які загрожують незалежності судів.

Про це повідомляє Reuters.

За ухвалення судової реформи проголосували 80 сенаторів правлячої Соціал-демократичної партії, проти не було жодного. Опозиційні партії бойкотували голосування.

Тепер зміни має підписати президент, який вже висловлював свій скептицизм щодо них.

У президента є вибір – підписати закон або повернути його на допрацювання. Опозиція ж заявила про наміри оскаржити закон у конституційному суді, що затягне набуття чинності документа.

Нагадаємо, 14 грудня нижня палата парламенту Румунії схвалила закони про реформування системи правосуддя, які Єврокомісія, Державний департамент США та президент країни критикували як загрозу незалежності судів.

У листопаді Єврокомісія зазначила, що реформа системи юстиції в Румунії цього року перейшла у фазу стагнації, і виклики незалежності судової системи залишаються постійним джерелом занепокоєння.

На початку цього року спроби правлячої Соціал-демократичної партії щодо декриміналізації кількох корупційних правопорушень викликали найбільші вуличні протести країни протягом останніх десятиліть.