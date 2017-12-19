Антимонопольне відомство ФРН підозрює Facebook у зловживанні збором даних

Вівторок, 19 грудня 2017, 17:19

Федеральне відомство Німеччини з картелів підозрює Facebook в зловживанні даними німецьких користувачів.

Про це повідомляє DW.

Facebook має домінуюче становище в Німеччині серед інших соціальних мереж, яким зловживає, вимагаючи від німців згоди на необмежений збір даних з третіх джерел і зведення їх з даними, зібраними самої соціальною мережею, в обмін на можливість стати користувачем, заявили у відомстві.

Такими третіми джерелами є як месенджер WhatsApp або додаток для обміну фотографіями і відеозаписами Instagram, які належать Facebook, так і інтернет-сторінки і мобільні додатки інших власників, які пов'язані з соціальною мережею.

"Facebook збирає і обробляє дані зі сторінок в інтернеті, на які користувач переходить з соціальної мережі, навіть якщо він і не натискає при цьому кнопку "мені подобається", - говорить глава Федерального відомства з картелів Андреас Мундт.

За його словами, розмах і методи збору даних порушують європейські норми в цій сфері.

На думку відомства, Facebook як домінуюча компанія повинна враховувати те, що у користувачів немає реальної альтернативи. Реєструючись, користувач стоїть перед вибором прийняти всі умови Facebook, або відмовитися від використання цієї соцмережі. В таких умовах неможливо говорити про те, що користувач дає Facebook дійсну згоду на збір і обробку даних в тому обсязі, в якому вони відбуваються.

В даний час відомство проводить службове розслідування щодо Facebook. Рішення очікується не раніше літа 2018 року.