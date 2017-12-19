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Президент Сербії запевнив Путіна у незмінності позиції щодо Криму

Вівторок, 19 грудня 2017, 20:58
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Президент Сербії Александр Вучич запевнив президента РФ Володимира Путіна, що Сербія не запровадить санкції проти Росії через незаконну анексію Криму.

Про це Вучич заявив за підсумками переговорів у Москві, передає Balkaninsight.

Повідомляється, що Вучич знову підтвердив позицію Сербії щодо Криму, яка полягає у тому, що країна не приєднається до санкцій ЄС або США проти Росії, що були введені у зв'язку з незаконною анексією Криму в 2014 році.

За даними видання, російський і сербський президенти підписали сьогодні угоду, яка дозволяє Сербії реекспорт російського газу.

Газова угода, яка буде діяти до 2021 року, дозволяє Росії поставляти в Сербію до 5 млрд кубометрів газу щорічно.

Зазначається, що Росія експортувала за цей рік 2 млрд кубометрів газу до Сербії, що на 26 відсотків більше у порівнянні з 2016 роком.

Нагадаємо, Сербія послідовно домагається скасування санкцій ЄС проти РФ.

Сербія була серед трьох держав європейського континенту, які у листопаді проголосували проти резолюції ООН щодо Криму.

Також сьогодні, 19 грудня, Сербія та ще 25 країн проголосували проти оновленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)".

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