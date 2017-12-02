Турецьку професорку звільнили з в'язниці на 269 день голодування

Субота, 02 грудня 2017, 13:46

Турецьку професорку Нуріє Гюльмен звільнили з-під варти після майже девяти місяців голодування, яке вона оголосила через звільнення з посади і ув’язнення.

Про це повідомляє Hurriyet.

Гюльмен звільнили з роботи минулого року після спроби державного перевороту в Туреччині. Крім того, їй висунули звинувачення у причетності до терористичної групи. Вона відкидала всі звинувачення і на знак протесту оголосила голодування.

Нуріє Гюльмен

Гюльмен засудили до шести років і трьох місяців ув’язнення, суд визнав її причетною до забороненої в Туреччині бойової лівої групи DHKP-C.

Вона подала апеляцію, яку розглянули 1 грудня. Професорку літератури госпіталізували до початку суду через погіршення здоров'я після кількох місяців на воді, трав'яних чаях і цукрових та сольових розчинах.

Суд виніс рішення про її умовне звільнення, і Гюльмен відпустили пізно в п'ятницю з лікарні, де вона була під вартою.