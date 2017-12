Трамп заявив, що його не турбують свідчення Флінна у справі про контакти з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що між його президентською кампанією та Росією "не було ніяких змов".

Про це він сказав репортерам, залишаючи у суботу Білий дім, повідомляє Reuters.

Це перший коментар Трампа після того, як стало відомо, що його колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і заявив про готовність свідчити проти президента.

Агентство AFP цитує слова Трампа, який сказав, що його "не турбує" те, що колишній радник може розповісти слідчим у цій справі.

