Знайти
АКТУАЛЬНО

Внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинув громадянин України

У Ганновері протести проти АдН: поліція застосувала водомети

ЄС вивів з-під санкцій російське паливо, необхідне для польоту на Марс

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди в країни ЄС

Хорватський генерал, який наклав на себе руки в Гаазі, випив ціанистий калій

Екс-радник Трампа зізнався у брехні ФБР і готовий свідчити проти президента

Хорватський генерал планував суїцид, знайдено прощальний лист – ЗМІ






Трамп заявив, що його не турбують свідчення Флінна у справі про контакти з РФ

Субота, 02 грудня 2017, 16:37
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп заявив, що між його президентською кампанією та Росією "не було ніяких змов".

Про це він сказав репортерам, залишаючи у суботу Білий дім, повідомляє Reuters.

Це перший коментар Трампа після того, як стало відомо, що його колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і заявив про готовність свідчити проти президента.

Агентство AFP цитує слова Трампа, який сказав, що його "не турбує" те, що колишній радник може розповісти слідчим у цій справі.

The Associated Press зазначає, що Трамп тричі повторив журналістам, що підчас кампанії "не було някої змови".

Раніше стало відомо, що спеціальний радник Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у президентські вибори у США, висунув Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.

Зокрема, Флінн збрехав, коли розповів ФБР, що не просив Кисляка "утриматися від ескалації ситуації" у відповідь на санкції, накладені президентом Обамою на РФ, і що не просив Кисляка відкласти чи заблокувати резолюцію Радбезу ООН.

Зізнання Флінна свідчить про те, що він погодився на співпрацю з командою Мюллера.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:58
Делегація Європарламенту заявила про атмосферу безкарності на Мальті
17:23
Внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинув громадянин України
16:37
Трамп заявив, що його не турбують свідчення Флінна у справі про контакти з РФ
15:51
фото
Принца Бельгії оштрафують за несанкціоновану дипломатичну діяльність
14:44
Сирія звинуватила Ізраїль у ракетних обстрілах бази біля Дамаска
13:46
Турецьку професорку звільнили з в'язниці на 269 день голодування
13:03
фото, відео
У Ганновері протести проти АдН: поліція застосувала водомети
12:19
ЄС вивів з-під санкцій російське паливо, необхідне для польоту на Марс
11:46
фото
На півдні Албанії не вщухають дощі, через повінь евакуюють людей
11:01
фото
На Закарпатті затримали велику партію контрабандних цигарок на кордоні з ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Онищенко, Європейська правда, Таллінн

Кіберудар у відповідь: як Естонія допомагає НАТО у боротьбі з хакерами

Проблема використання кіберзброї є чутливим питанням для НАТО - окремі країни вже готуються не лише оборонятися. Сполучені Штати, Британія, Нідерланди, Німеччина та Франція у складі своїх збройних сил вже створили підрозділи для боротьби з кібернападами, здатні завдати удару у відповідь.

Олександр Ярощук, для Економічної правди

Карел Хірман: Європа чекає відповіді з України, що буде з транзитом, але її нема

Представник Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR): Україна повинна запропонувати чіткий план. Потрібно дати краще рішення, ніж "Північний потік", і Україну підтримають. Однак поки що такого рішення з боку українського уряду або "Нафтогазу" я не бачу.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  