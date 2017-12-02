Трамп заявив, що його не турбують свідчення Флінна у справі про контакти з РФ

Субота, 02 грудня 2017, 16:37

Президент США Дональд Трамп заявив, що між його президентською кампанією та Росією "не було ніяких змов".

Про це він сказав репортерам, залишаючи у суботу Білий дім, повідомляє Reuters.

Це перший коментар Трампа після того, як стало відомо, що його колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і заявив про готовність свідчити проти президента.

Агентство AFP цитує слова Трампа, який сказав, що його "не турбує" те, що колишній радник може розповісти слідчим у цій справі.

#BREAKING Trump says 'not worried' by what ex-adviser might tell Russia investigator — AFP news agency (@AFP) 2 грудня 2017 р.

The Associated Press зазначає, що Трамп тричі повторив журналістам, що підчас кампанії "не було някої змови".

Раніше стало відомо, що спеціальний радник Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у президентські вибори у США, висунув Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.

Зокрема, Флінн збрехав, коли розповів ФБР, що не просив Кисляка "утриматися від ескалації ситуації" у відповідь на санкції, накладені президентом Обамою на РФ, і що не просив Кисляка відкласти чи заблокувати резолюцію Радбезу ООН.

Зізнання Флінна свідчить про те, що він погодився на співпрацю з командою Мюллера.