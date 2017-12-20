Знайти
АКТУАЛЬНО

МЗС: Генасамблея ООН схвалила найсильнішу резолюцію щодо Криму

Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму

"Підтримка України не є безумовною": в ЄС попередили про наслідки відкату реформ

Сенат Румунії проголосував за скандальну судову реформу

Естонія працює над запуском власної криптовалюти - есткоїн

Шведська компанія IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок

Україна звернеться до ПА НАТО через сербських найманців






Єврокомісія обговорить санкції проти Польщі

Середа, 20 грудня 2017, 07:58
Версія для друку Коментарі

Європейська комісія у середу розгляне питання про початок процедури санкцій проти Польщі через порушення норм верховенства права.

Про це повідомляє EUobserver.

Ліберальні депутати Європарламенту напередодні розгляду закликали розпочати процедуру санкцій проти Польщі після того, як країна "продовжує відступати від норм верховенство права та незалежності суду".

Глава групи лібералів у Європарламенту Гі Верхофстадт заявив, що "ЄС має виступити проти відсторонення верховенства права, яке впроваджує уряд ПіС".

В листопаді під час дебатів у Європарламенті щодо польського питання, Верхофстадт заявляв, що ситуація у Польщі вже два роки вимагає застосування статті 7 договору про ЄС, в якій ідеться про серйозні загрози верховенству права.

15 листопада Європарламент схвалив критичну резолюцію щодо Польщі, яка рекомендує запустити процедуру застосування санкцій проти країни.

Читайте також: "Санкції ЄС проти Польщі: до чого призведе жорстке рішення Європарламенту"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
08:58
В ЄС виключили спеціальну торгову угоду з Британією після Brexit
08:37
Голова МЗС Австрії від ультраправих подзвонила в Україну в перший день роботи
08:16
Brexit: Лондон боїться, що Мадрид втягне Гібралтар у переговори про перехідний період
07:58
Єврокомісія обговорить санкції проти Польщі
07:38
МЗС: резолюція ООН містить чіткі формулювання щодо Криму як частини України
20:58
Президент Сербії запевнив Путіна у незмінності позиції щодо Криму
20:17
МЗС: Генасамблея ООН схвалила найсильнішу резолюцію щодо Криму
19:48
Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму
19:26
Німеччина може відправити ще більше солдатів до Афганістану - міністр оборони
19:06
Україна за 10 місяців збільшила експорт шоколаду до ЄС на третину
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тетяна Печончик, для "Європейської правди"

Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України

Це – важливий дороговказ країні, яка на четвертому році окупації досі не має стратегії повернення та реінтеграції Криму. Країні, політика якої щодо Криму часто нагадує байку про лебедя, рака і щуку, коли кримчани визнаються "нерезидентами" і потерпають від різноманітних обмежень...

Офіс віце-прем’єра з питань європейської інтеграції

Що змінює асоціація: прощання з ГОСТами та нові правила для промисловості

Звернемо увагу: дотримуватися стандартів тепер – достатньо, але не необхідно. За нової системи застосування національних стандартів стало добровільним... Хто ж проводитиме таку оцінку відповідності? Для більшості товарів ця функція покладена на самого виробника...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  