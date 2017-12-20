Єврокомісія обговорить санкції проти Польщі

Середа, 20 грудня 2017, 07:58

Європейська комісія у середу розгляне питання про початок процедури санкцій проти Польщі через порушення норм верховенства права.

Про це повідомляє EUobserver.

Ліберальні депутати Європарламенту напередодні розгляду закликали розпочати процедуру санкцій проти Польщі після того, як країна "продовжує відступати від норм верховенство права та незалежності суду".

Глава групи лібералів у Європарламенту Гі Верхофстадт заявив, що "ЄС має виступити проти відсторонення верховенства права, яке впроваджує уряд ПіС".

В листопаді під час дебатів у Європарламенті щодо польського питання, Верхофстадт заявляв, що ситуація у Польщі вже два роки вимагає застосування статті 7 договору про ЄС, в якій ідеться про серйозні загрози верховенству права.

15 листопада Європарламент схвалив критичну резолюцію щодо Польщі, яка рекомендує запустити процедуру застосування санкцій проти країни.

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