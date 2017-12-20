Brexit: Лондон боїться, що Мадрид втягне Гібралтар у переговори про перехідний період

Середа, 20 грудня 2017, 08:16

Британський уряд занепокоєний тим, що Іспанія намагається включити питання Гібралтару в дискусію про перехідний період після Brexit.

Про це повідомляє Politico з посиланням на інформацію високопоставлених британських чиновників.

Іспанський уряд отримав дипломатичну перемогу на початку переговорів щодо Brexit, переконавши решту 27 країн-членів ЄС надати Мадриду дієве вето на майбутні торговельні відносини між Британією та ЄС і їхній вплив на Гібралтар.

Британія до цих вважала, що це стосуватиметься лише майбутніх відносин, угоду про які буде підписано після того, як Британія вийде з ЄС.

Лондон наполягає на тому, що стаття 50 договору "про розлучення" - який, як очікується, включає перехідний період і буде підписаний, поки Британія є членом ЄС - має розглядати Британію та її заморські території як єдину організацію, що фактично означає, що Британія та Гібралтар в рівній мірі підпадають про угодою про перехідний період.

Зараз Лондон вважає, що Іспанія намагається вести переговори щодо того, як перехідний період впливатиме на Гібралтар.

У середу Єврокомісія випустить свій проект переговорного мандату, в якому будуть викладені шляхи щодо переговорів про перехідний період, з метою видачі в подальшому офіційних директив, які будуть прийняті Європейською радою у березні.

"Якщо британські заморські території не будуть включені в керівні принципи переходу, це буде суцільним протиріччям у власній позиції ЄС. Керівні принципи в квітні дали зрозуміти, що переговори щодо статті 50 стосуються наших заморських територій, і цей перехід є частиною цього процесу", - сказав один з британських чиновників.

Під час британського референдуму 96% гібралтарців проголосували за те, щоб залишитися в ЄС. Явка склала 84%.

Як відомо, Гібралтар - це британська заморська територія, розташована на півдні Піренейського півострова. Іспанія пред'являє права на цю територію.