В ЄС виключили спеціальну торгову угоду з Британією після Brexit

Середа, 20 грудня 2017, 08:58

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє виключив підписання спеціальної торговельної угоду з Великою Британією, на яку розраховують в Лондоні.

Про це повідомляє EUobserver.

Барньє заявив, що фінансові послуги не будуть охоплені торговельною угодою, оскільки це не є частиною будь-якої угоди про вільну торгівлю.

"Немає торговельної угоди, яка є відкритою для фінансових послуг, вона не існує", - сказав Барньє.

Це означає, що британські банки та фінансові компанії втратять "паспорти", які дозволяють їм вільно торгувати в ЄС.

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей у вівторок провела перше засідання уряду, присвячене тому, яку угоду вона хоче отримати з ЄС після Brexit.

Раніше цього місяця британський міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив, що Британія хоче отримати торгову угоду з ЄС, яка включатиме найкращі частини угод блоку з Японією, Канадою та Південною Кореєю, а також фінансові послуги.

Нагадаємо, Європейський Союз очікує, що перехідний Brexit-період триватиме до кінця 2020 року, після чого одразу ж запрацює торгова угода з Британією.