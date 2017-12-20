Єврокомісія пояснила санкції проти Польщі, залишають шанс виправитись

Середа, 20 грудня 2017, 14:28

Європейська комісія ухвалила три основних заходи в рамках розгляду питання порушення санкцій проти Польщі через скандальну реформу судочинства.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс на прес-конференції у Брюсселі.

"Сьогодні конституційність судочинства у Польщі не може бути гарантована. 40% суддів Верховного суду змушені будуть піти у відставки через закон, ухвалений польським парламентом минулого тижня. А нові судді будуть призначені президентом за рекомендацією Національної радою судочинства, в якій домінують представники правлячої партії", - сказав Тіммерманс.

Тіммерманс нагадав, що Єврокомісія випустила три рекомендації протягом двох років, але вони не були взяті до уваги. Європейські чиновники також провели 25 зустрічей з представниками Польщі, але результатів вони не принесли.

"Комісія має констатувати, що на сьогодні у Польщі існує серйозний ризик порушення верховенства права", - сказав Тіммерманс.

Він назвав три пункти, ухвалені сьогодні в рамках польського питання:

- Комісія випустила четверту рекомендацію, чітко визначивши перелік кроків, які польська влада все ще може виконати, щоб виправити ситуацію у найближчі три місяці.

- Комісія вирішила застосувати статтю 7 договору про ЄС, в якій ідеться про серйозні загрози верховенству права, і подати обґрунтування для рішення Ради ЄС щодо визначення чіткого ризику серйозного порушення верховенства права у Польщі.

"Однак якщо Польща у найближчі три місяці виконає визначені кроки, Єврокомісія готова разом з Європарламентом та Радою переглянути свої пропозиції", - сказав Тіммерменс.

Він також наголосив, що ці заходи не "ядерною опцією", як їх назвали в ЗМІ. "Все, що ми просимо, це проаналізувати ситуацію і вирішити, чи є, на думку інших інституцій, порушення з боку Польщі. Вони також можуть видати рекомендації польському уряду", - сказав Тіммерманс.

- Комісія вирішила зробити наступний крок у відкритому провадженні проти Польщі за порушення законодавства ЄС у сфері діяльності судів загальної юрисдикції, передавши скаргу до Суду ЄС.

Нагадаємо, 15 листопада Європарламент схвалив критичну резолюцію щодо Польщі, яка рекомендує запустити процедуру застосування санкцій проти країни.

У польському уряді були переконані, що ЄС не накладе санкції на їх країну.

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