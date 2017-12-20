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Єврокомісія пояснила санкції проти Польщі, залишають шанс виправитись

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Єврокомісія обговорить санкції проти Польщі






Польща продовжить судову реформу попри санкції Єврокомісії

Середа, 20 грудня 2017, 14:51
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Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро вважає рішення Європейської комісії розпочати санкційну процедуру проти Польщі політичним та запевняє, що уряд продовжить здійснювати розпочату судову реформу.

Про це він заявив, реагуючи на схвалене у середу рішення ЄК, повідомляє Niezalezna.  

Він наголосив, що Польща є правовою державою і повинна продовжити розпочату реформу, незважаючи на тиск Європейського Союзу.

"Політика відбувається у Польщі, політика відбувається у Європейському Союзі. Цей уряд послідовно проводить політику у сфері інтересів. Це рішення змінює тільки те, що ми маємо ефективно закінчити те, що ми вже почали", - цитує міністра Onet.  

Зьобро запевнив, що усі рішення, які є у законах про Національний судовий реєстр та Верховний суд

Реєстрі, існують у інших країнах ЄС, а це вказує, що сьогоднішній крок Європейської комісії "має політичний присмак".

Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща  цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

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